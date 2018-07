Eurostar est menacé par une grève à St Pancras fin juillet

Le syndicat britannique Rail, Maritime and Transport (RMT) appelle les employés d'Eurostar basés à la gare de Londres Saint Pancras à stopper le travail pendant 24 heures, le 28 juillet 2018. Cette action est organisée pour protester contre les conditions de travail dangereuses et difficiles des salariés résultant des pannes de services répétées sur la plate-forme ou le réseau.



Des annulations et retards sont à prévoir pendant la grève. Il est ainsi conseillé aux passagers de vérifier le statut de leur train avant de se rendre à la gare.