Eurostar ouvre un bar à cocktails à Londres

Eurostar propose désormais aux voyageurs Business Premier d'attendre leur train à Saint Pancras en buvant un verre, assis à un bar à cocktails. Cette nouvelle installation de forme circulaire, designée tout en noir et or, est située à l'étage du salon londonien.



Les boissons, imaginées par le London Cocktail Club, sont créées à partir d’une gamme de spiritueux aux accents britanniques, hollandais, belges et français.



Par ailleurs, Raymond Blanc, Chef étoilé au Michelin et Directeur Culinaire de la classe Business Premier d’Eurostar, a également mis au point son propre cocktail, exclusivement servi dans le salon de Londres. Nommé Lavender Dusk, ce cocktail signature mélange des notes florales, des arômes fruités et des fragrances piquantes. De plus, il est élaboré avec le gin home-made d’Eurostar, Toujours 21.



La carte G&T met à l’honneur le gin made in le continent

Avec G&T, Eurostar introduit pour la première fois une carte hivernale proposant des cocktails à base de gins en provenance de Londres, Amsterdam, Bruxelles et Paris. Chaque gin est associé à une boisson gazeuse locale pour offrir aux passagers une variante du célèbre cocktail.