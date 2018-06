Eurostar se fait MICE dans ses trains

Eurostar propose désormais aux organisateurs d'événements qui réservent une rame entière de proposer aux participants des expériences thématiques pendant le trajet. Lors de ses interventions, des experts partageront leurs connaissances dans leur domaine. Misant sur l'art, la culture, le sport et la gastronomie pour le moment, la compagnie ferroviaire a imaginé par exemple des animations autour du gin, du whisky, du vin ou encore du fromage. Il est aussi possible d'organiser des dégustations de chocolat, fromage, cidres...



Les passagers peuvent aussi recevoir pendant les trajets des conseils mode et beauté ou même des bons plans shopping sur leur destination de la part de la journaliste beauté Sali Hugues. L'art et le sport sont d'autres thématiques disponibles.



Le nouveau service sera disponible à la réservation pour les rames privatisées sur tous les routes européennes d'Eurostar à compter de septembre.