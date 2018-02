Eurostar veut être encore plus vert

Eurostar a réduit ses émissions de carbone de 32% et ses déchets de 50% au travers de l’entreprise au cours des 8 dernières années, et affiche la volonté d'aller encore plus loin. Elle a mis en place un programme environnemental en 10 points. La réduction des déchets est au cœur du dispositif. Au cours des trois prochaines années, la compagnie ferroviaire s'est engagée à réduire de moitié sa consommation de matières plastiques et l'utilisation de billets papier. Première d'une série d'initiatives planifiées, la campagne d'élimination des plastiques a été lancée avec la suppression des pailles en plastique à bord des trains et dans les salons d'affaires Eurostar.



Avec ces ambitions écologiques, Eurostar veut surtout distancer encore en peu plus l'aérien. Dans son communiqué l'entreprise rappelle "Un voyage en Eurostar de Londres à Paris produit 90% de moins d'émissions de gaz à effet de serre qu’un vol court-courrier équivalent et produit moins de carbone par passager qu'un seul voyage en voiture du centre de Londres à l'aéroport d'Heathrow3. Un seul voyage en train entre Londres et Bruxelles émet 10 fois moins de CO2 qu'un vol équivalent".



Elle assure que sa future ligne Londres – Amsterdam sera l'option la plus écologique "Un voyage Eurostar de Londres vers Amsterdam émet 80% de carbone en moins par passager qu'un vol, la nouvelle liaison assurant en effet l'équivalent de huit vols par jour, plus de 50 vols par semaine et plus de 2 600 vols par an".



Le programme Eurostar Voyage Vert en 10 points

Efficacité énergétique

- Réduction de 5% l’énergie de traction d’ici 2020. L’énergie de traction représente la majorité de l’énergie utilisée sur les réseaux nationaux pour faire rouler les trains.

- Réduction de l’énergie de traction en utilisant des compteurs d’énergie à bord des trains e320 et mise en place un programme de conduite écoénergétique destiné à tous les conducteurs d’ici 2020.

- Utilisation des alternatives à l’énergie fossile pour tous les voyages d’ici 2030.

- Investissement dans l’énergie renouvelable au dépôt britannique, la plus grande installation industrielle de l'entreprise dont l’empreinte carbone est considérable, en installant des panneaux solaires.

- Dans les gares, Eurostar continuera à prévenir le gaspillage en allant à la décharge et travaillera avec ses partenaires pour davantage de tri des déchets et de recyclage.



Réduire le plastique et les déchets

- Réduction les déchets directement à bord, en collaboration avec les fournisseurs de restauration et en s'inspirant des meilleures pratiques de l’industrie afin de trouver des alternatives innovantes aux emballages traditionnels.

- Mise en place d'un groupe de travail axé sur la réduction de l’utilisation du plastique avec la mission claire de trouver de nouvelles alternatives. L'objectif est de réduire la consommation de plastique de l'entreprise de 50% d’ici 2020.

- Réduction de l'utilisation du papier grâce aux technologies numériques. L'objectif est de réduire encore l’impression de billets papier de 50% d’ici 2020



Engagement de durabilité

- Remplacement des véhicules par des alternatives électriques d’ici 2020. Dans l’intervalle, Eurostar travaillera avec son fournisseur afin d’accélérer le passage à ces véhicules, en particulier les poids lourds réfrigérés.

- Amélioration de l'offre de restauration à bord et dans les salons en passant de la distinction 2 à 3 étoiles à la Sustainable Restaurant Association d’ici 2020.