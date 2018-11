Eurotunnel: résultats records en octobre

Depuis le début de l'année, plus de 2,3 millions de véhicules de tourisme ont traversé Le Shuttle. Octobre a également été un mois record pour les véhicules de transport de marchandises, avec 152 129 camions transportés, soit 7 % de plus qu'en octobre 2017.



Quatre types de train empruntent le tunnel sous la Manche, long de 50 km (38 km pour sa section sous-marine) : les Eurostar (Bruxelles-Londres et Paris-Londres), les trains de marchandises, les navettes transportant des véhicules de tourisme (voitures, motos, camping-cars) et les navettes transportant des poids lourds.