Eurowings partenaire de Mytaxi

Désormais, les clients d'Eurowings peuvent accéder directement à Mytaxi via l'application Eurowings et commander un taxi. Le nouveau service est actuellement disponible dans 100 villes européennes.



Selon la compagnie aérienne, toutes les données de vol pertinentes telles que le lieu de prise en charge, l'heure de prise en charge et l'adresse de destination sont automatiquement transmises afin que les passagers atteignent leur vol à l'heure et au bon terminal.



Lors de la commande, les clients sont dirigés vers l'application Mytaxi de leur smartphone, où ils doivent à nouveau confirmer la demande. Le voyage peut alors être payé comme d'habitude via l'application.



Les utilisateurs du programme de fidélité Eurowings Boomerang Club en bénéficient également : ils gagnent un mille de vol par euro dépensé sur Mytaxi