Ewa Air a reçu 2 ATR

Ewa Air a fini l'année 2018 en beauté. Les deux nouveaux ATR de la compagnie mahoraise ont atterri sur la piste de l'Aéroport de Dzaoudzi et rejoint sa flotte le lundi 31 décembre. Conformément à la tradition, ils ont été accueillis avec le "WaterSalute" des pompiers de la plate-forme.



Ce sont les deux premiers avions de lignes de l’histoire du 101e département français à être immatriculés à Mayotte par la DGAC. En effet, ils appartiennent de manière pleine et entière au transporteur mahorais.



Les deux ATR ont repris le programme des vols initial d'Ewa Air. Le premier appareil, F-OJZA, a réalisé son premier vol commercial le mercredi 2 janvier 2018 sur la liaison Mayotte - Diego - Nosy Be. Le second, F-OJMZ, a relié Mayotte et Majunga à Madagascar, le 4 janvier.