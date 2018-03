Excédé par un contrôle tâtillon, un pilote menace de crasher son avion

Il insistait pour pouvoir emporter son coupe-cigare avec lui dans l’avion et assurait que ce n'était pas le problème des agents de sécurité. Il se plaignait bruyamment qu’il était le pilote et qu’il pouvait faire tout ce qu’il voulait. Il a même dit qu’il pourrait crasher l’avion s’il en avait envie

Ce n'était peut-être pas un terroriste mais en tout cas, il se comportait comme tel et ça nous a tous rendus très nerveux avant notre vol

Même son équipage le regardait nerveusement. C'était plutôt effrayant et on a été bien contents quand la police est intervenue pour s'occuper de lui.

La presse écossaise fait les gorges chaudes d'un incident qui a eu lieu le 9 mars mais dont elle n'avait pas eu vent plus tôt. Le quotidien Scottish Sun notamment rapporte qu'au moment de passer les contrôles, les contrôleurs de la sécurité constatent que le pilote français transporte un classique coupe-cigares, qu'ils jugent dangereux. Le pilote, qui doit prendre les commandes d'un vol entre Edimbourg et Paris Charles-de-Gaulle une heure plus tard, refuse bruyamment : "", raconte une passagère. "", raconte un membre d'équipage d'une autre compagnie interrogé par le journal, "Les forces de l'ordre sont intervenues pour calmer le commandant de bord qui a finalement laissé sur place la fameuse "guillotine" pour aller préparer son vol. L'incident a provoqué un retard d'une demie-heure.La presse écossaise explique que le pilote voyageait depuis plus de sept ans avec son coupe-cigare dans le monde entier sans jamais avoir été inquiété auparavant et qu'il avait été surpris par ce contrôle. On peut même dire "agacé", non ? Bien des voyageurs d'affaires auraient sans doute réagi de la même façon. Que faire avec un coupe-cigare - pris dans la poche du Commandant de bord - contre la sécurité d'un vol ?