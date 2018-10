Exclusif: Air France-KLM lance une carte de crédit américaine

Les titulaires de carte peuvent accumuler des Miles pour des vols gratuits, ainsi que des points pour un statut d'élite, que la compagnie aérienne appelle XP, ou des points d'expérience, dans le cadre du "Programme de fidélité Flying Blue" commun aux deux compagnies.. Les frais annuels de la carte s'élèveront à 89 dollars (77 euros).



Air France-KLM, avec une présence dans 14 aéroports américains, fait partie de l'alliance SkyTeam Airline Alliance, avec la compagnie aérienne américaine Delta Air Lines, ce qui signifie que les détenteurs de cartes peuvent utiliser les miles du programme Flying Blue pour réserver des vols Delta.



La Mastercard World Elite d'Air France KLM offre :

3 Miles pour chaque dollar dépensé sur des achats effectués directement auprès d'Air France, KLM Royal Dutch Airlines et les compagnies membres de SkyTeam.

1,5 mille pour chaque dollar dépensé pour tout autre achat.

Prime d'adhésion de 25 000 milles après que le titulaire de la carte a effectué des achats de 1000 dollars (864 euros) ou plus dans les 90 premiers jours suivant l'ouverture du compte.

5 000 milles anniversaire après avoir dépensé au moins 50 dollars en achats au cours de l'année anniversaire de la carte.

60 XP à l'ouverture du compte, 60% du chemin vers le statut Silver Elite.

20 XP chaque année à l'anniversaire du compte et 40 XP supplémentaires après avoir dépensé au moins 15 000 dollars (12960 euros) au cours de l'année anniversaire de la carte.