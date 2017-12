Exclusif : Air France va suspendre les 11 € de frais GDS pour certains partenaires

Air France campe sur ses positions et maintient le passage à la distribution NDC corollée à la mise en place de la surcharge de 11€ (NDLR : au 1er avril prochain) qui, finalement, concernera principalement les OTA (tous ne travaillent pas avec un GDS) et les petites agences indépendantes qui devront utiliser le site dédié qu'ouvrira la compagnie.Le groupe Air France-KLM souhaite que cette suspension de surcharge GDS reste limitée dans le temps, sans doute d'avril à la fin 2018, et devrait proposer un partenariat de confiance avec les TMC et les agences qui devront s'engager sur la mise en place rapide de solutions NDC.Amadeus, de son côté, devrait confirmer dès le début janvier la date de mise en place commerciale d'un agrégateur intégré à ses solutions de distribution. Le GDS ne confirme pas l'information mais ne veut pas anticiper les possibles problèmes techniques que pourrait poser l'API délivrée par Air France