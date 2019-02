Le premier média du voyage d'affaires et des mobilités professionnelles

Exclusif : Cédric Renard devrait devenir le patron d'Emirates en France

Selon une communication faite en interne, et sauf changement inattendus, Cédric Renard devrait succéder au Poste de Theirry de Bailleul à la direction de la compagnie Emirates en France. Cédric Renard était jusqu'à ce jour directeur des ventes France du transporteur de Dubaï. Il occupe ce poste depuis le 1er avril 2017.



A 41 ans, Cédric Renard est fort d’une expérience complète dans le transport aérien et la location de voitures. Professionnel de la gestion des ventes, il a exercé sur le marché Français, à l’étranger, et dans le domaine des ventes globales. Issu d'Air France où il a passé une dizaine d'années avant de rejoindre Avis (EMEA), Cédric Renard est, comme son prédécesseur, un grand connaisseur de l'aérien et devrait sans doute participer au développement de la compagnie en province où de nouveaux droits de trafic sont attendus.