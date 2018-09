Exclusif : L’AFTM confirme la création de son comité de développement

Le Comité de Développement de l'AFTM est créé et sa composition est structurée autour de personnalités issues de tous les univers des achats, du travel management et de la relation humaine. L'objectif est de créer des synergies avec les différents réseaux d’influence (Achats, Ressources Humaines, Finance, Sûreté, IT/ Digital, presse spécialisée, CCI...) pour faire valoir plus largement le point de vue de la communauté du travel management.



En fonction des thématiques traitées, divers experts seront invités à contribuer à ses travaux.



Michel Dieleman souhaite désormais que des référents professionnels reconnus portent au mieux la parole associative et au-delà celle du travel management.