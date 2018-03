Exclusif : Qantas ouvrira son Perth/Paris avant la fin septembre 2018

C’est une petite révolution qui se prépare pour les vols directs entre la France et l’Australie. Après le décollage du Perth/Londres, prévu le 24 mars prochain à 18h50 (arrivée à Londres le 25 mars à 5h10), Qantas a fait savoir que le Perth/Paris serait une réalité avant la fin 2018, avançant même une possible date : septembre prochain.



La durée du vol vers la Grande Bretagne sera d’environ de 17 heures. Vers Paris, Qantas pourrait gagner 45 minutes. Sur un vol d’une telle durée, le transporteur a travaillé avec des diététiciens et des chercheurs spécialisés pour offrir le meilleur confort de vol aux passagers qui seront invités à se déplacer dans l'avion toutes les 4 heures. Le vol sera assuré en B787-9 Dreamliners avec 236 passengers configuré en 3 classes : Business, Premium Economy et Economy.



La compagnie australienne proposera au départ de Perth des correspondances vers les grandes villes du pays. Qantas veut faire de Perth son hub vers l’Europe avec pas moins d’une cinquantaine de destinations prévues dans le monde d’ici à 2020.