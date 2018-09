Exclusif -Travel Planet déploie la totalité de l’offre SNCF dans Click

Travel Planet, TMC présente au sein d’ETI et de grands comptes, a déployé sur son portail Click & Control, l’offre intégrale de la SNCF connectée via PAO (Portail d’Accès aux Offres). Cette nouvelle interface permet l’accès sans restriction aux offres SNCF, incluant les trains et les tarifs régionaux (TER).



Une vision globale confortée par Lawrence Tache, Directeur IT outil de distribution de la SNCF : " L’intégration de PAO par les équipes R&D de Travel Planet s’est faite dans des délais extrêmement courts et avec un périmètre fonctionnel complet. Nous avons très vite constaté une montée en charge importante ce qui est très encourageant pour la suite ".



L'agence est la première à proposer au marché cette connexion complète avec des services annexes inédits tels que le choix des sièges en TGV en 1ere classe, la dématérialisation totale des billets, la gestion des trajets multi-destinations ou encore le suivi des avantages propre au programme de fidélité SNCF Grand Voyageur.



" Nous offrons aux acheteurs, la possibilité de gérer les réservations sur l'ensemble du parcours en intégrant les services spécifiques choisis par les voyageurs ". Cette intégration au plus près des bases de données de la SNCF permet l’implémentation immédiate de nouveaux services. Et Betty Seroussi, de conclure : " La mise en place de cette nouvelle interface répond aux attentes des entreprises et des voyageurs en donnant un accès exhaustif à l’offre ferroviaire tout en simplifiant le process de réservation et de facturation, mais aussi de s’assurer que les évolutions à venir sur la liberté tarifaire seront immédiatement prises en compte et n’auront pas d’impact sur nos clients ".