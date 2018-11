Exclusif: Uber for Business se renforce en France et lance de nouveaux services

Se définissant comme un acteur global des nouvelles mobilités, le groupe Uber souhaite renforcer son activité business en France en offrant des solutions donnant accès à tous les moyens de transports terrestres, automobiles,vélos,trottinettes et transports en commun. Pour parvenir à ses fins, le leader du Vtc investit lourdement sur les équipes avec des recrutements massifs pour sa plate-forme française.



D'ici la fin de l'année, Uber for Business proposera un nouveau service de " voucher ", un bon de transport sous forme de code utilisable ponctuellement par un employé ou par l'invité d'une entreprise. Ce service sera lancé simultanément dans le monde entier. Uber annonce également le lancement de son programme de fidélité destiné à récompenser les clients les plus fidèles. Des synergies avec d'autres programmes sont possibles et font actuellement l'objet d'études.



Le service Uber Eats accessible aux clients américains d'Uber for Business sera disponible en France dès l'année prochaine. Pas de date précise pour son lancement, mais " très prochainement ." Le responsable d'Uber for Business France, Franck Montsauret, l'a confirmé à deplacementspros.com.



Des nouveaux services que la compagnie annoncera officiellement au cours des prochaines semaines.



Enfin, dans la perspective de répondre au mieux aux besoins d'une clientèle de voyageurs d'affaires, Uber for Business va poursuivre la mise en place de partenariats avec les plates formes assurant la gestion des notes de frais. Un traitement automatisé des reçus géré directement de plate forme à plate forme afin de simplifier l'expérience de l'utilisateur.



Emmanuel d'Abzac