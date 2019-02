Expedia: bénéfice en baisse sur fond de bataille avec United Airlines

Expedia indique, cependant, que ce résultat est supérieur à ses attentes. Les revenus ont augmenté de 10 % pour atteindre 2,56 milliards de dollars.



Environ les deux tiers des ventes d'Expedia proviennent de la réservation d'hébergement sur des sites tels que Hotels.com, et ces revenus ont augmenté de 10 %. La croissance dans le segment de la location vacances HomeAway - un concurrent d'Airbnb - s'est ralentie à 20 % au quatrième trimestre mais a progressé de 29 % sur l'ensemble de l'année.



Les recettes des compagnies aériennes ont augmenté de 18 %, Expedia ayant vendu plus de billets et à des prix moyens plus élevés.



Expedia fait également face à une relation tendue avec la compagnie aérienne United. Cette dernière menace de retirer des informations sur les vols des sites Expedia après l'échec des pourparlers sur un nouveau contrat.



Expedia a poursuivi United en justice et a demandé à un juge fédéral d'empêcher la compagnie aérienne de couper l'accès à l'information sur les sièges et les tarifs. Le contrat actuel des sociétés expire cet automne.



Dans une plainte fortement expurgée, Expedia a déclaré qu'elle perdrait des clients pendant des années si United mettait à exécution sa menace.



La porte-parole de United Airlines a déclaré qu'Expedia avait refusé de participer à des " discussions constructives " sur un nouveau contrat, et que United s'attendait à ce que ses tarifs ne soient plus affichés sur les sites Expedia après le 30 septembre.