Expedia lui facture 6 000$ pour une nuit dans un Holiday Inn

Alors que la chambre était au prix de 207,95 dollars la nuit, ce touriste a réglé une note de 6 000 $, soit près de 5 500 euros. Au prix de la chambre se sont ajoutés 3 144$ de taxes et frais et 2 828 $ de frais de propriété.



Le malheureux s'en est aperçu une fois la facture imprimée et ... payée. Après plusieurs heures à négocier avec le service clients d'Expedia il n'a reçu aucun remboursement. La marque hôtelière à quant à elle affirmé que cela n'était pas de son ressort puisque la personne n'avait pas effectué la réservation sur son site. « Nous encourageons les clients à réserver directement auprès de nous pour un meilleur contrôle » , écrit un porte-parole du groupe hôtelier InterContinental Hotels, propriétaire de la marque Holiday Inn.