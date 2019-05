Extension du RER E (EOLE): la région Ile-de-France suspend sa subvention

Après la pollution de la Seine par le groupe Vinci Construction sur le chantier Eole (extension du RER E vers l’ouest Parisien), découverte le 9 mars 2019, Valérie Pécresse, Présidente de la région Ile-de-France s'était dite " scandalisée par cette pollution " et demandait au groupe Vinci que toute la clarté soit faite dans cette affaire. Valérie Pécresse avait également demandé " des sanctions exemplaires contre ces pollutions sauvages."



En attendant les résultats de l’enquête qui déterminera les responsabilités, la Région Île-de-France a adopté en Commission Permanente un amendement pour suspendre ses subventions au projet, tant que le groupe Vinci et son sous-traitant n’auront pas apporté la preuve de la remise en état des berges de Seine et de leur écosystème.