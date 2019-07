FBT19 : Nicolas Beretti évoque l’avenir des PVE

Nicolas Beretti, fondateur de la société Brainswatt, est revenu sur le futur des Politiques de Voyage des Entreprises lors de la 4ème édition de Future of Business Travel (FBT).Nicolas Beretti évoque avant tout l’arrivée d’une nouvelle génération dans le monde du travail, génération dont les membres sont appelés « millenials » (personnes nées entre 1980 et 2000). Selon lui, ces « millenials » font preuve de moins d’engagement en comparaison aux générations passées et que le risque qu’ils quittent un emploi qui ne leur plait pas est plus élevé. Néanmoins, Nicolas Beretti juge que le voyage d’affaires peut être un élément attractif pour cette jeune génération. Parmi les domaines susceptibles d’intéresser, il cite notamment l’environnement. Pour rendre une politique voyage attractive, il faut également qu’elle soit « constante et cohérente », selon l’expert. Une « nouvelle réflexion sur l’engagement collaborateur » doit également être entreprise.En marge de l’événement, Nicolas Beretti a accordé une interview à nos confrères de TOM.travel, à retrouver en vidéo ci-dessous :