FCM Travel Solutions acquise par Flight Centre Travel Group

La TMC française appartient désormais au groupe australien, après que ce dernier ait augmenté sa prise de participation à hauteur de 100%.



Fondée en 2006 par Simon Renaud et Jordy Staelen, ils quittent l'entreprise et cèdent leurs parts à Solenn Le Brazidec, désormais Directrice Générale de FCM France et Suisse. « Les clients français et suisses bénéficieront d’une meilleure intégration aux outils et avantages du groupe » déclare FCM dans un communiqué. « Les partenariats technologiques locaux sont également maintenus ».