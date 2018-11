Fabien Soulet sera le nouveau DG de TGV Lyria

Fabien Soulet sera le nouveau directeur général de TGV Lyria à partir du 1er janvier 2019. Il succède à Andreas Bergmann, qui a décidé de quitter sa fonction exercée durant plus de trois ans en raison d'un "désaccord stratégique" avec l'entreprise.



De nationalité française, âgé de 44 ans, Fabien Soulet bénéficie d’une longue expérience dans le transport ferroviaire international et de la distribution de billets de train en France et en Europe. Il a débuté sa carrière comme chef de projet marketing chez Rail Europe (filiale de la SNCF) en Suisse à Berne et a occupé plusieurs fonctions à la SNCF. Il a ensuite participé au lancement de voyages-sncf.com en 2000.



Durant les 14 dernières années, il s’est focalisé sur la distribution en France mais aussi à travers le monde, sur les canaux digitaux, agences de voyages et internationaux. Depuis 2015, il est Directeur du Marché Affaires et pilote à ce titre les ventes SNCF en agences de voyages, les relations commerciales avec les Grands Comptes Entreprises et le marketing des PME. Fabien Soulet est de langue maternelle française et parle anglais et allemand.