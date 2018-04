Face à la Grève d’Air France, les agences de voyages veulent être indemnisées

Les Entreprises du Voyage, anciennement SNAV (Syndicat National des Agences de Voyage), vont demander des compensations financières à Air France. Son Président, Jean Pierre Mas, " attend la fin du mouvement social pour discuter avec Air France d’une enveloppe d’indemnisation sur la période des grèves ". Il a des arguments : " En 2014, nous avions obtenu le doublement de la rémunération contractuelle négociée entre les Entreprises du Voyage et la compagnie ", rémunération qui va jusqu’à 0,6% du chiffre d’affaires généré. " C’est sur ce principe que nous allons discuter avec Air Franc ", explique Jean-Pierre Mas, rappelant aussi au passage la valeur ajoutée du professionnel envers les voyageurs en période de mouvement social. " La gestion des dossiers est très complexe. Il gère un nouveau vol, un hôtel, une location de voiture ". Et naturellement, le cumul des grèves d’Air France et de la SNCF constitue une vraie plaie, ajoute-t-il.



Le Snav avait chiffré en 2014 les pertes des agences de voyage à 10 millions d’euros sur deux semaines. Un calcul basé à la fois sur la perte de productivité liée au travail supplémentaire et aux frais additionnels engagés par les professionnels. Du coup, les rémunérations prévues dans le cadre de l’accord, conclu à l’époque avec le Snav, avaient été multipliées par deux pour les ventes de septembre 2014.