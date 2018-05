Face aux grèves SNCF, le télétravail sauve les entreprises

Difficile d’avoir des chiffres précis sur le télétravail en période de grève. Selon le Ministère du travail, il pourrait atteindre 25% lorsque le mouvement s’annonce suivi. Un chiffre qui rejoint celui du Ministère des transports qui constate une baisse quasi identique de la circulation routière. Mais le télétravail ne permet pas de résoudre tous les problèmes que l’on peut traiter au bureau. Mais avec l’aide des nouvelles technologies, le télétravail apparait souvent comme une réponse simplifiée aux déplacements maison/entreprise en cas de problème.



Et à l’étranger ? Une étude de la GBTA démontrait en avril 2017 que les échanges physiques, tout en étant indispensables, pouvaient être remplacés par des réunions intermédiaires à distance. Depuis janvier 2018, le retour de la vidéoconférence, y compris à partir du domicile du salarié, confirme cette tendance. Aux USA, le marché en est reparti à la hausse depuis 2016. Idem en Angleterre et en Allemagne ou les caméras personnelles connaissent des ventes exponentielles.



" On a eu beaucoup de demandes de PME qui souhaitent un accompagnement pour la mise en place du télétravail ", expliquait sur Europe 1 Cécilia Durieu, directrice associée de Greenworking, une entreprise qui aide les sociétés à mettre en place un projet de télétravail. Pour elle, " la grève a effectivement pu donner l'idée du télétravail " prévu dans la Loi Macron.



Mais tous ne partagent pas le même avis positif sur le télétravail. Selon Alain Joyet, psychologue d’entreprise, " Tous les salariés ne sont pas capables de travailler de chez eux ". Et de préciser : " Sans préparation et sans une assistance de la société, le télétravail est une solution de facilité mais pas d’efficacité ".



Autre constat, toutes les activités ne se prêtent pas au travail à domicile. Pour un voyageur d’affaires, si la préparation d’un déplacement peut se faire à distance, le travail en équipe est souvent considéré comme indispensable à la réussite de la mission. " Faux ", riposte Alain Joyet qui affirme que l’on a désormais tous les outils pour travailler en équipe à distance, " Mais là encore, c’est une affaire de personnes. Se voir n’est pas le gage d’un travail de qualité. Il est plus important de bien s’entendre !". Une petite mise au point s'impose pour définir les objectifs avant de se lancer. En période de grèves, on improvise plus qu'on ne prépare, c'est bien là que le télétravail risque de pêcher.