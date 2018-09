Facebook veut vous vendre des billets d'avion

open-booking

Cela va du nouveau client qui n’a pas encore réfléchi à sa destination finale, jusqu’à celui qui a déjà en tête le vol qu’il souhaite booker

Nous savons à quel point il est important pour les entreprises du tourisme d’atteindre la bonne audience avec le bon message, et que celui-ci soit personnalisé en fonction du processus de décision du voyageur

A priori les voyageurs d'affaires ont leurs propres outils pour réserver des vols mais les entreprises enou les TPE pourraient se laisser séduire par cette nouvelle visibilité, sur Facebook, que nous rapporte notre partenaire TOM.travel . Jusqu’à présent, les options publicitaires de Facebook permettaient aux compagnies aériennes de cibler uniquement les utilisateurs ayant visité leur site ou application à la recherche d’une destination particulière. Grâce à Flight Ads, elles pourront désormais atteindre les utilisateurs qui émettent le désir de voyager à travers leurs recherches sur le web.", déclare Cédric Le Perff, Directeur du pôle Voyage, Media et Divertissements de Facebook France, dans un communiqué. "", confie-t-il.Air France a été la première compagnie aérienne à tester la fonctionnalité, aux Etats-Unis. L’expérimentation a d’ailleurs été fructueuse, révèle un communiqué. Flight Ads a permis à la firme française d’agrandir sa base de clientèle américaine, ce qui a permis d’augmenter le nombre de visites et le volume de recherches sur son site, réduisant ainsi le coût par recherche de 66 %, assure Facebook.Les consœurs d’Air France devront patienter encore quelques semaines avant de mettre la main sur Flight Ads. La nouvelle fonctionnalité publicitaire sera disponible non seulement sur Facebook, mais aussi sur les plateformes Instagram et Audience (outil d’analyse des données utilisateurs, ndlr).En mars dernier, le groupe de Mark Zuckerberg mettait déjà un pied dans le Voyage en lançant Trip Consideration, un outil similaire à Flight Ads. Celui-ci permet aux annonceurs d’adresser des publicités ciblées aux personnes ayant montré leur intention de voyager…