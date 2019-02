Fairbnb, une riposte éthique et solidaire à Airbnb

On s'est rendu compte que ce genre de plateformes dites 'extractives' nées aux Etats-Unis n'avaient pas d'impact positif sur les destinations touristiques et leurs habitants, au contraire. L'essor d'Airbnb a participé à la hausse des prix de l'immobilier et donc à la gentrification des centre-villes

éré par la technologie

la priorité aux personnes au lieu des bénéfices

des expériences de voyage qui soient durables, intimes et authentiques.

Une alternative plus responsable, créée par un consortium de chercheurs, d’urbanistes et de développeurs du monde entier, devrait donc bientôt voir le jour. A l’instar de Airbnb, qui propose des locations de biens de courte durée, Fairbnb (Fair signifie équitable en anglais) s’inscrit dans une démarche plus éthique.”, explique Fairbnb.Les fondateurs déplorent qu’un tourisme sans contrôle, “g”, complexifie l’organisation de la vie commune des citoyens. Pour cela, ils ont choisi de placer l’économie participative au coeur de leurs ambitions.Basée à Bologne, en Italie, la plateforme Fairbnb cherche à se démarquer en donnant “” et en favorisant “” Si la coopérative promet d'être transparente sur ses revenus, elle prévoit de reverser 50 % de ses bénéfices -provenant des commissions- aux collectivités locales. L’objectif : développer une approche plus éthique du tourismeAvant de prévoir son expansion à travers le monde, la plateforme sera testée au printemps 2019 dans cinq villes européennes : Amsterdam, Barcelone, Bologne, Valence et Venise. Pour l’heure, son fonctionnement précis n’a pas été détaillé.