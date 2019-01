Faire du coworking dans d'anciens locaux de la SNCF

Le Morning Coworking – Marcadet s'est installé dans un ancien économat SNCF lié au site de maintenance de La Chapelle. Situé à deux pas de la Mairie du 18ème et juste derrière la butte Montmartre, il offre plus de 2000m² et une capacité de 250 postes.



Les travailleurs ont le choix entre des postes nomades en open-space, des postes réservés au sein d'un espace partagé ou des bureaux fermés et privés.



Le spécialiste des espaces de travail partagés occupera ces locaux pendant deux ans. Par la suite, le bâtiment en briquettes rouges cédera la place à un programme de logements.



"Nous sommes les seuls acteurs du coworking dont le business model intègre non seulement des baux classiques, mais aussi des sites éphémères comme celui de la rue Ordener" , a expliqué Clément Alteresco, directeur général de Morning Coworking le 10 janvier 2019 lors de l'inauguration de l'espace. Puis il a ajouté "Il y a des millions de mètres carrés inoccupés en Île-de-France, tandis que des centaines de freelances, startups, PME, TPE et équipes projets de grands groupes cherchent une solution flexible pour leur lieu de travail. C’est de ce constat qu’est née notre activité".