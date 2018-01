Fairfield by Marriott s'installe à Shanghai

Le Fairfield by Marriott Shanghai Jing’an dispose de 195 chambres ayant adopté un style contemporain. Les voyageurs d'affaires qui y séjourneront, bénéficieront d'une télé LED et du wifi haut débit. L'espace de travail propose des lumières ajustables, une chaise ergonomique et plusieurs prises de courant. Le bureau mobile permet d'arranger son espace de travail selon ses besoins.Les clients pourront aussi profiter d'un petit-déjeuner gratuit, d'un espace self-service vendant des boissons et snacks ou encore d'une salle de gym ouverte 24/24.L'établissement propose également aux entreprises 116m² dédiés aux événements. La plus grande des salles peut accueillir jusqu'à 100 personnes.No 1500 Gonghe Xin Road,Jing'an District Shanghai200070 ChineTel : +86-21-56885999