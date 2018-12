Fairfield by Marriott s'installe à Taïwan

Fairfield by Marriott Taichung dispose de 131 chambres et suites. D'une superficie d'au moins 27m², elles sont équipées d'une télé écran plat, d'un bureau et d'une grande baie vitrée. Le wifi est gratuit et disponible dans tout l'hôtel.Par ailleurs, un petit déjeuner chaud est aussi proposé gratuitement. Les voyageurs d'affaires pourront entre autres déguster du bacon, des omelettes, des petites gaufres ou encore des fruits frais, des yaourts et des viennoiseries.Les hôtes peuvent aussi profiter pendant leur séjour d'un restaurant, d'un centre fitness ouvert 24/7 et d'un magasin vendant des snacks.L'établissement met à la disposition des entreprises une salle de réunion. L'espace de 55m² peut accueillir jusqu'à 55 personnes en disposition théâtre.No 1155 Section 2 Huanzhong Road,Xitun District, Taichung City40765 TaïwanTel +886 4 3606 5188