Fairjungle lève 1,8 million d'euros et souhaite disrupter le marché du voyage d'affaires

Fairjungle accélère son développement et finalise un nouveau tour de table à hauteur de 1,8 million d’euros. Suite à cette nouvelle levée de fonds, plusieurs nouveaux investisseurs entrent au sein du capital de la jeune pousse dont Thibaud Thibaud Elzière (Fotolia, eFounders ; investisseur chez PayFit) et Eduardo Ronzano (Keldoc ; investisseur chez Meero), l’expert du voyage d’affaires Bertrand Mabille (ex-MD Europe de Carlson Wagonlit Travel) et Whitestones Ventures.



Pour rappel, la startup créée en 2017, propose une plateforme qui permet aux entreprises de gérer facilement leurs voyages, en leur faisant gagner du temps (comptabilité, absence de notes de frais, suivi en temps réel, politique de voyage dynamique,...) et en leur permettant de réaliser des économies (en moyenne 20 à 25% sur le budget voyage). Du côté de l’employeur, la gestion du voyage est facilitée à travers la fonctionnalité de politique voyages automatisée, le module d’approbation de budget voyage ou encore l’outil d’aide à la réconciliation comptable. Un programme de fidélité "inversé", qui récompense les collaborateurs qui optent pour des voyages moins chers.



« Nous nous sommes fixés l’objectif de permettre à un voyageur d’affaires d’avoir une expérience plus proche de celle d’Amazon que du catalogue téléphonique de la Redoute. Nous avons travaillé avec une équipe d’anciens ingénieurs et designers de chez Apple pour changer cela ; c’est ainsi que Fairjungle est né ! » , a déclaré Saad Berrada, CEO de Fairjungle.