Fairjungle : récompenser les voyageurs d'affaires pour faire des économies (+vidéo)

La solution B2B Fairjungle a remporté l’édition 2018 du Startup Contest by Amadeus organisé lors de l’IFTM Top Resa 2018. Cette start-up propose de miser sur l'incentive pour encourager les collaborateurs à opter pour des voyages moins chers. Démonstration.



Après cette victoire, Saad Berrada, Co-fondateur et CEO de la jeune entreprise, a rencontré Guillaume Poulain, Rédacteur en chef de Déplacements Pros et TOM.travel, pour expliquer son concept ainsi que les enjeux de la responsabilisation des employés dans le secteur du Voyage d'Affaires.