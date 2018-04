Fatec Group optimise les réparations de carrosserie

Fatec lance le service Just Repair . Il permet de contrôler et d’optimiser les frais de remise en état lors des restitutions et les coûts de carrosserie hors assurance tout au long de la vie du véhicule.



En effet, la carrosserie est un domaine peu investi par les gestionnaires de flottes. Fatec explique "les chiffrages sont complexes à appréhender et restent souvent le domaine des assureurs. En revanche, les gestionnaires ont généralement une expérience douloureuse des frais de remise en état facturés par le loueur, et de l’augmentation des primes d’assurances lorsque la sinistralité dérive… Lors des restitutions, l’impact est réel : sur 300 000 véhicules examinés par an, 95% comportent un dommage non acceptable facturé en moyenne entre 600 et 900€ HT".



Avec cette nouvelle solution, dans le cas de dommages carrosserie sans tiers identifié, il suffit au conducteur d’envoyer les photos à Fatec qui estime les coûts de remise en état. En fonction du montant de la franchise d’assurance et des règles convenues avec le gestionnaire de flotte, Fatec oriente alors le conducteur vers le carrossier agréé avec lequel il dispose de protocoles négociés. Le spécialiste de la gestion de flotte donne l’accord au carrossier, contrôle et règle la facture.



Dans le cas où l’entreprise choisit de restituer en l’état, les techniciens-carrossiers Fatec récupèrent le procès-verbal de restitution, le rapport d’expertise et la facture détaillée du loueur. Ils analysent les écarts éventuels, contrôlent les temps et les taux de main d’œuvre, les coûts des pièces et des ingrédients-peinture et excluent les dommages acceptables selon la grille de vétusté ou la franchise de carrosserie du contrat loueur.



Le communiqué ajoute "Fatec rédige un rapport des frais « contestables » qui permet à l’entreprise d’obtenir du loueur jusqu’à 40% d’économies. Just Repair permet donc au gestionnaire de flotte non seulement de gagner du temps, mais aussi de diminuer fortement les coûts liés à la restitution. L’entreprise dispose d’un process simple et maîtrisé et est assurée de payer le juste prix".



Just repair comprend également les services :

- Identification de coûts anormalement élevés de réparation.

- Proposition de formations à la conduite dans le cas d’une sinistralité élevée.

- Conseil en car policy.

- Campagnes de sensibilisation des conducteurs.



Cette offre peut être souscrite seule, indépendamment des autres prestations de Fatec