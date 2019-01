Fatec Group remporte l’appel d’offres de l’UGAP

L’UGAP confie les prestations d’entretien et de maintenance de véhicules légers à Fatec Group. Selon l'accord signé, les collectivités territoriales et les établissements publics de santé qui le souhaitent, pourront faire appel aux services du gestionnaire de flottes par l’intermédiaire de la centrale d’achat public à partir du second semestre 2019 et pendant 4 ans,



Fatec Group ajoute dans son communiqué "L’arrivée de cet accord cadre s’accompagne d’un développement exponentiel des ressources de Fatec, de l’amélioration de ses moyens opérationnels, et d’un potentiel de croissance davantage visible sur le marché" .