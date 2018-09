Fauchon a ouvert son premier hôtel à Paris

Fauchon l’Hôtel Paris propose 37 chambres et 17 suites toutes différentes. Fidèle à ses origines gourmandes, la marque de luxe les a équipées d'un Bar Gourmet, une pièce exclusive signée du designer Sacha Lakic qui propose une sélection salée, sucrée et sans gluten. Conçues comme de vrais appartements parisiens, certaines suites disposent de leur propre salon (qui s’adapte pour accueillir le Chef) et invitent à s’offrir les talents d’un Chef Fauchon pour recevoir "comme à la maison".Les hôtes trouvent également dans leur chambre des lits 180 cm ou King Size, une carte d’oreillers ou encore une tablette en connexion automatique à la télévision.L'établissement abrite le restaurant Le Grand Café Fauchon. Cette adresse de 60 places assises mêle les grands classiques de la brasserie parisienne – un semainier, quelques plats de "famille" dans une version plus contemporaine – et la liberté de déguster des assiette cuisinées selon l’inspiration et la saison dans l’ordre voulu ou en même temps.Les clients peuvent aussi se détendre après une journée de travail en s'offrant une pause au spa Carita. Il dispose d’un hammam et de deux cabines.4 boulevard Malesherbes75008 ParisTel : 01 87 86 28 00