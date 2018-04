Fauchon ouvrira son 1er hôtel en septembre

Fauchon L’Hôtel Paris met également un point d’honneur à offrir à ses clients un service personnalisé de grande qualité, de leur arrivée jusqu’à leur départ. Afin de répondre à tous leurs souhaits et anticiper leurs attentes, de multiples expériences sur-mesure leur sont proposées : dîner privé en présence de l’un des chefs FAUCHON, le « Gourmet Bar » personnalisable en chambre et qui réinvente le mini bar hôtelier, shopping privé, promenade sur la Seine en bateau privé…"

Située à deux pas de la rue Saint-Honoré, de la Place de la Concorde et des Grands Magasins, la 1ère adresse hôtelière de la marque de luxe Fauchon proposera 54 chambres dont 11 suites. Meubles et tapis sur-mesure, moulures en staff, parquet en point de Hongrie, salles de bain alliant qualité, fonctionnalité et design... la décoration imaginée par l’architecte Richard Martinet mise sur un confort luxueux avec une "touche d’audace et de singularité".Le communiqué ajoute "Les voyageurs auront également à leur disposition un spa, un bar et un restaurant de 150 couverts avec sa terrasse baptisé le Café Fauchon. Il donnera sur l’Église de la Madeleine.11 place de la Madeleine75008 Paris