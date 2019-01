Fermeture du tunnel sous Fourvière toutes les nuits de cette semaine

L'ouvrage lyonnais qui relie les autoroutes A7 et A6 sera fermé de lundi à jeudi inclus entre 20 heures et 6 heures du matin dans le sens nord-sud. Aucun véhicule ne pourra transiter, en direction de Marseille, par cet ouvrage, qui en voit passer 110.000 par jour habituellement, durant les nuits de semaine.



Pour franchir la capitale des Gaules, les véhicules devront emprunter le contournement Est. Des difficultés de circulation sont donc à redouter dans le secteur de Lyon sur l'autoroute descendant vers Marseille.



Le but de cette fermeture est de permettre la réalisation de travaux d'entretien.