Ferroviaire : une alliance soutenue entre la Suisse et l’Italie

Avec le renouvellement de leur accord de coopération pour les dix prochaines années, Trenitalia et CFF Voyageurs confirment leur volonté de collaborer sur le long terme. Développée avec la mise en place de l’horaire 2020, l’offre sur l’axe du Lötschberg (Bâle–Berne–Milan) sera renforcée par 3 ou 4 paires de trains. En fonction de l’évolution du marché, l’opportunité d’introduire une cinquième paire de trains sera envisagée.



D’ici à l’horaire 2021, qui sera celui de la mise en service du tunnel de base du Ceneri, le temps de parcours entre Zurich et Milan sera ramené de trois heures et demie à trois heures, et l’offre étendue de 8 à 10 paires de trains par jour; de nouvelles liaisons directes vers Gênes et Bologne sont par ailleurs prévues.



De Bâle à Milan via Lucerne, deux nouvelles liaisons quotidiennes seront proposées (une seule liaison actuellement). Les trains trinationaux (Allemagne, Suisse, Italie) de Francfort à Milan continueront de circuler.



À l’avenir, seuls des trains Giruno de Stadler circuleront entre Zurich et Milan. Des trains à caisses inclinables de type Astoro/ETR610 circuleront entre Bâle, Berne et Milan, tout comme entre Genève, Lausanne et Milan. Les deux catégories de trains seront en service entre Bâle, Lucerne et Milan.