Fiat Chrysler propose une solution de gestion de flottes aux PME

Mopar, la marque dédiée à la fourniture de produits et services après-vente pour les véhicules du groupe FCA, a choisi Targa Telematics comme fournisseur de services technologiques pour le développement d’une solution IoC (Internet of Cars) réservée au secteur des flottes d’entreprise.



Baptisée Mopar Connect Fleet, la solution rassemble des dispositifs télématiques, des écrans tactiles, des applications et une plate-forme Internet. Ces outils permettent aux gestionnaires de PME de surveiller l’ensemble de leur flotte, de localiser les véhicules en temps réel, de recevoir des alertes en cas de vols ou de manipulations, d’améliorer la gestion du véhicule, l’expérience de conduite et la sécurité du conducteur.



Les gestionnaires disposent aussi, en temps réel, des données et informations relatives aux paramètres d’utilisation de la voiture, comme le niveau de carburant ou l’état de charge de la batterie, et sont avertis en cas d’interventions urgentes à réaliser.



"Mopar Connect Fleet, à l’instar de Mopar Connect, envoie une alerte immédiate en fournissant un support pour l’activation des secours. Même chose en cas de vol : le dispositif détecte le déplacement du véhicule sans clé insérée, et active l’assistance via l’envoi d’un message à la centrale opérationnelle de Targa Telematics, qui contactera le client" , explique Massimiliano Balbo Di Vinadio, vice-président des ventes Grands comptes de Targa Telematics.



Il existe deux versions de la solution Mopar Connect Fleet , Basic et High. Elles sont disponible en 5 langues.