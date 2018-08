Fin de semaine bondée dans les aéroports US pour le pont du Labor Day

Les aéroports américains vont être particulièrement bondés lors du pont du Labor Day : plus de 16,5 millions de passagers y sont attendus entre le 29 août et le 4 septembre 2018. Cela représente une hausse de 3,5% par rapport à la même période l'année dernière.



Si ce jeudi 30 août sera particulièrement chargé avec 2,6 millions de voyageurs attendus dans les avions des compagnies américaines, la journée la plus difficile sera le vendredi 31 août. Les plates-formes transatlantiques devront gérer 2,76 millions de passagers.



Il est également préférable pour les voyageurs d'affaires qui n'aiment pas la foule, d'éviter les déplacements le lundi 3 septembre 2018, qui sera la 3e journée la plus chargée de ce pont selon les estimations de l'association.