Find & Fly pour trouver rapidement le vol de ses événements MICE

La version beta de Find & Fly a été lancé le 28 mars et permet aux professionnels de l'événementiel d'organiser simplement les transports aériens de leurs groupes MICE. La plate-forme donne la possibilité de connaître et comparer les offres disponibles sur un itinéraire que ce soit de l'affrètement aérien, des vols charters ou réguliers.Les utilisateurs obtiennent une estimation budgétaire en un clic. De plus, le compte personnel permet à l'organisateur d'avoir accès à ses informations à tout moment et depuis n'importe quel endroit.Find & Fly est disponible gratuitement et accessible sur tout type de support (ordinateur de bureau, smartphone et tablette numérique).