Fini le plastique à usage unique pour Meliá Hotels International

Une nouvelle chaîne hôtelière dit non aux plastiques à usage unique. Meliá Hotels International va remplacer tous ces produits peu écologiques par des matériaux biodégradables ou respectueux de l'environnement dans l'ensemble de ses établissements d'ici la fin de 2018.



Le groupe explique : "Ce changement permettra de remplacer les bouteilles en plastique, les tasses, les sacs, les pailles et les sous-verres par des articles réutilisables. Cette décision va permettre de réduire de plus de 15 tonnes les émissions de CO2 générées par l'élimination des déchets chaque année".



En 2017, l'entreprise avait déjà éliminé plus de 22 millions de bouteilles en plastique.