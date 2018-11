Finnair : une nouvelle Premium Economy pour 2021

Finnair proposera la nouvelle cabine Premium Economy sur ses vols long-courriers à partir de 2021. Cette classe présentera un design nordique offrant davantage d’espace et de confort ainsi qu’une amélioration globale des services.



Le communiqué précise "Le déploiement de la classe Economy Premium sur la flotte long-courrier débutera au quatrième trimestre 2020 et devrait s'achever d'ici à la fin 2022. La planification détaillée de la conception de la cabine, de l’offre de services ainsi que de sa commercialisation est en cours" .



La compagnie prévoit également le renouvellement des cabines de sa flotte d’ATR, actuellement exploitée sur les vols domestiques en Finlande, ainsi que sur les vols à destination des pays Baltes, de Gdansk en Pologne et de l’aéroport de Stockholm Bromma.



Le premier avion ATR doté de la cabine rénovée devrait entrer en opération l’été prochain. La rénovation de l’ensemble des 12 appareils ATR de la flotte sera achevée d'ici la fin du premier trimestre 2020.