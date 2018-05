Finnair baisse le prix de ses billets primes

Finnair a amélioré son programme de fidélité Finnair Plus. A compter du 4 juin, le prix des billets disponibles en échangeant ses points de fidélité sera réduit. Avec le nouveau système, les membres souhaitant un billet retour gratuit en Europe devront réunir un total de 30 000 points cumulés en 4 voyages en classe Affaires ou 15 voyages en classe Économique de/vers Paris-Charles-de-Gaulle, Barcelone, Rome Fiumicino, Madrid et Milan.



Selon la compagnie, pour un trajet retour gratuit entre l’Asie et l’Europe, les passagers devront atteindre 90 000 points. Avec le nouveau système mis en place par la compagnie, un voyage aller-retour en Classe Affaires entre l’Europe et l’Asie permet déjà d’atteindre 36 400 points. Dans ce cas, le client pourra échanger ses points cumulés après 3 voyages en classe Affaires contre un billet retour Asie > Europe.



Plus tôt cette année, la compagnie a aussi modifié sa politique d’expiration des points de fidélité. Désormais, les points ne peuvent expirer tant que le passager continue à gagner ou à utiliser ses points au minimum une fois tous les 18 mois. Avant ce changement, les points expiraient au bout de 36 mois, quelle que soit l’activité du voyageur.



Le transporteur prévoit aussi dans un "avenir proche" de lancer un programme "Famille et amis" permettant de suivre leurs avancées de cumul de points avant l’obtention d’avantages fidélité.