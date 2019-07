Finnair présente le bilan de son premier semestre 2019

Pour ce premier semestre 2019, Finnair communique un chiffre d’affaires de 1,466 million d’euros, ce qui représente une progression de 7,8 % par rapport à la même période en 2018. Le nombre de passagers atteint lui 7,1 millions contre 6,5 millions au premier semestre 2018, soit une augmentation de 9 %.En terme de capacité de trafic passagers, l’Asie arrive en tête avec 50 %, devant l’Europe avec 37 %. La capacité a globalement augmenté, notamment sur le marché asiatique avec l’entrée en service de 3 nouveaux Airbus A350. Une nouvelle destination vers Nanjing a également été ouverte et des vols supplémentaires ont été ajoutés vers le Japon et Hong Kong. Au cours du second semestre, la compagnie ajourera une ligne à destination de Pékin-Daxing , le nouvel aéroport de la capitale chinoise. À noter également l’augmentation de 29,1 % de la capacité dans l’Atlantique Nord (part de 10 %), ce grâce à des fréquences supplémentaires de vols vers plusieurs villes américaines. Finnair estime que la croissance de la capacité totale en 2019 se situera entre 11 et 12 %.Pour les revenus passagers, l’Asie est le continent qui rapporte le plus (43 %) devant l’Europe (40 %). Pour ce qui est du trafic, l’Asie est très largement en tête avec 51 %, assez loin devant l’Europe (37 %).