Finnair reliera Lyon à Helsinki en fin d'année 2018

Finnair va lancer une liaison saisonnière directe entre Lyon et Helsinki le 11 décembre 2018. Si la capitale finlandaise n'est pas la destination la plus business, cette nouvelle offre à l'avantage d'ouvrir par correspondance le réseau asiatique de la compagnie aux voyageurs d'affaires lyonnais. Par ailleurs, le transporteur renforcera aussi son offre internationale et européenne lors du prochain programme d'hiver.