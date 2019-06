Finnair : un nouveau menu d'été à bord

Élaboré par le chef suédois Tommy Myllymaki, le menu estival sera à la carte du 5 juin au 5 septembre. Il comprend deux entrées : un tartare de saumon avec des champignons marinés des œufs de truite et des oignons frits, ainsi que qu'une quiche à la crevette et à la ciboulette avec aïoli. Les passagers auront ensuite le choix entre quatre plats principaux : la perche poêlée à la sauce chili-citronnelle ; le bok choy à la sauce balinaise et le riz avec des patates douces ; joue de bœuf braisée avec sauce au vin rouge et purée de pommes de terre à la truffe, carottes et oignons perlés ; salade au poulet gravlax ou fumé ; et soupe de saumon crémeux finlandais.



Ces plats sont ensuite complétés par une assiette de fromage bleu et de brie Kikorangi, ou de crème glacée, petits fours, fruits frais et café ou thé.



Pour le menu du petit-déjeuner Pre-Arrival, la compagnie propose un soufflé aux asperges et à la feta, cannelloni de haricot à la sauce tomate, champignons et épinards crémeux et gaufres belges avec compote de pommes et raisins secs et crème anglaise. Du porridge, du muesli, du yaourt et des sandwichs peuvent également être commandés sur demande.



"Je suis très heureux de poursuivre cette collaboration avec Finnair sur leur liaison Singapour-Helsinki et de créer des plats spéciaux pour leur menu d'été", a déclaré Myllymaki.