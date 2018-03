Flixbus lance FlixTrain en Allemagne

Si le transport en bus n’est pas dans le spectre du voyage d’affaires, le train par contre est un outil de travail largement implanté. FlixBus l’a compris et propose FlixTrain en Allemagne. Dès le 24 mars, la compagnie ouvrira une ligne entre Hambourg et Cologne via Düsseldorf.