Florence, l'ouragan est rétrogradé mais toujours dangereux

Washington devrait rester finalement à l'écart du trajet de l'ouragan Florence qui a été rétrogradé en catégorie 2 mais dont l'ampleur reste impressionnante. Plus lent, le phénomène météo devrait s'accompagner de pluies torrentielles. Les voyageurs d'affaires sont invités à la prudence dans 3 Etats américains: la Caroline du Sud, la Caroline du Nord et la Virginie.



Circulant moins vite,Florence devrait finalement se faire sentir sur 500 km de côtes dans la nuit de jeudi à vendredi mais stagner sur le pays jusqu'au week-end prochain. Les météorologues s'attendent à de très violentes inondations. Selon le Centre national des ouragans (NHC), certaines régions côtières pourraient connaître des crues allant jusqu'à trois ou quatre mètres par endroit. C'est comparable à l'ouragan Harvey l'an dernier, qui avait fait plus de 100 victimes et causé plus de 100 milliards de dollars de dégâts.