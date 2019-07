Accueil Envoyer à un ami Version imprimable Augmenter la taille du texte Diminuer la taille du texte





Flyadeal annule sa commande chez Boeing pour Airbus

La compagnie low cost saoudienne a préféré annuler sa commande de Boeing 737 Max et se tourner vers Airbus et ses A320 neo.



Encore un nouveau coup dur pour Boeing ... "Nous avons appris que flyadeal ne finalisera pas son engagement pour les 737 MAX à ce jour compte tenu de ses contraintes de calendrier", a déclaré un porte-parole de Boeing. La compagnie saoudienne s'est en effet désistée alors qu'elle avait passé une commande provisoire de 30 appareils et une option d'achat pour 20 autres.



Le montant de la nouvelle commande chez Airbus est estimée à 5,5 milliards de dollars.