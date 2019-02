Flybe abandonne le programme de fidélité Avios

"très prochainement."

La compagnie aérienne a confirmé qu'elle mettra fin à son partenariat avec Avios à la fin du mois d'avril.Les clients ne pourront donc plus gagner de points Avios sur les vols effectués à partir du 30 avril (même s'ils ont déjà été réservés), et ne pourront plus échanger leurs Avios sur les vols Flybe à partir de cette date.Les Avios déjà échangés pour des voyages effectués après le 30 avril resteront valides, mais les clients ne peuvent plus y apporter de modifications.Les clients dont les Avios non dépensés ne seront pas utilisés d'ici le 30 avril ont la possibilité de les transférer sur un compte British Airways Executive Club, en utilisant la fonctionnalité Combine My Avios.Flybe est partenaire d'Avios depuis 2014, date à laquelle elle a remplacé son ancien programme de fidélisation Rewards4All.La décision de mettre fin à ce partenariat résulte de la vente de Flybe à Connect Airways , un consortium formé par Stobart Group, Virgin Atlantic et Cyprus Capital Partners.Flybe précise cependant qu'elle travaille sur un nouveau programme de fidélisation qui sera annoncé