Flybe attaque l’hiver avec 210 vols par semaine

Au départ de la France, ce sont 22 lignes qui seront proposées par Flybe pour l’hiver 2018/2019. Au total, pas moins de 210 vols par semaine vers le Royaume-Uni depuis 10 aéroports en France.Côté bleisure, Flybe annonce également le retour des vols de Noël et du Nouvel An vers Southampton depuis Limoges, Bordeaux, La Rochelle, Nantes et Rennes. Les vols proposés desserviront également Birmingham, Cardiff, Doncaster-Sheffield, Edinburgh, Exeter, London City, Manchester et Southampton